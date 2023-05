Klimaatapocalyps: 54 graden in Thailand

In Thailand en Laos is de gevoelstemperatuur de afgelopen weken herhaaldelijk opgelopen tot 54 graden Celsius. Dat is de temperatuur waarbij het menselijk lichaam niet meer in staat is overtollige warmte af te voeren, een toestand die tot een shock en uiteindelijk de dood kan leiden.

Bij de huidige opwarming van 1,2% zullen dergelijke temperaturen in Thailand een uitzondering blijven. Loopt de opwarming van de aarde verder op, dan zullen dergelijke hittegolven zich (uiteraard) vaker voordoen.

India en Bangladesh zijn minder gelukkig. Zonder klimaatverandering komen dergelijke hittegolven daar eens in de 100 jaar voor. Met de huidige opwarming van 1,2% gaan ze zich ongeveer eens in de vijf jaar voordoen. Met een verdere opwarming tot 2,0 graden wordt zo’n hittegolf daar een – op zijn best – tweejaarlijkse gebeurtenis. Mogelijks wordt het zelfs een jaarlijks terugkerend fenomeen. Mocht zo’n hittegolf lang aanhouden, dan wordt het getroffen gebied in de praktijk onleefbaar, tenzij er kostbare en ingrijpende maatregelen worden getroffen.

Economisch gemarginaliseerde groepen zullen de voornaamste slachtoffers zijn. Ze beschikken niet over koeling of ventilatie en kunnen er ook niet voor kiezen het even een tijdje wat rustig aan te doen. Lees: de armste bewoners van de planeet gaan de prijs betalen voor een klimaatcatastrofe waaraan ze zélf nauwelijks of niet een bijdrage leveren.

Bron: taz

