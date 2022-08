Klimaatapocalyps: 46 graden in Oregon, half Californië in de fik, overstromingen in Kentucky

In Kentucky zijn tenminste 28 mensen om het leven gekomen bij overstromingen die het gevolg zijn van aanhoudende zware regenval. Vermoedelijk zal het aantal doden nog stijgen. De komende dagen wordt er meer regen verwacht. Apocalyptische beelden hieronder:

Niet alleen Kentucky is getroffen door overstromingen. Ook in Las Vegas (of all places) dreven de auto’s vorige week door de straten.

In het westen van de VS is het eveneens goed raak. Als gevolg van bosbranden zijn honderden mensen noodgedwongen geëvacueerd. De branden worden veroorzaakt door een ‘megadroogte’, de ergste in 1200 jaar.

Ietsje noordelijker, in Oregon, worden ook records gebroken:

Medford, Oregon, soared up to a blazing 115°F (46.1°C) today. That ties the hottest temperature ever recorded in the city in 111 years of records. pic.twitter.com/c3H9Gu9dnN — US StormWatch (@US_Stormwatch) July 29, 2022



Uitgelichte afbeelding: bosbranden in Australië – By Nick-D – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86379924