Klimaatapocalyps 22: Frankrijk staat (weer) in de fik

De inmiddels welbekende apocalyptische beelden van hele landstreken die in vlammen opgaan. Dit keer zijn de beelden afkomstig uit het zuiden van Frankrijk, waar inmiddels ruim 10.000 mensen geëvacueerd zijn. Valt verder natuurlijk weinig aan toe te voegen. Het is het logische en voorspelbare resultaat van decennia de andere kant opkijken.

Inmiddels staan blijkbaar zelfs wegen in de fik:

Bordeaux tonight.

Fire front is 3 kilometers long. 6,200 hectares already gone and 10,000 people have been evacuated.

A63 motorway on fire. pic.twitter.com/3iFlO8OiK5

— Dave Throup (@DaveThroup) August 10, 2022