Klimaatactieconferentie 2023 Utrecht, 15 januari

Als beweging voor klimaatrechtvaardigheid hebben we het afgelopen jaar stappen vooruit gezet. We organiseerden massale demonstraties, succesvolle campagnes voor desinvesteringen en grote burgerlijke ongehoorzaamheidsacties zoals bij Schiphol en op de A12. Maar als we tot een breuk met het fossiele kapitaal willen komen, is er meer nodig.

De COP in politiestaat Egypte maakte namelijk andermaal duidelijk dat we niets te verwachten hebben van dit rondreizende circus. Nog nooit waren er zoveel lobbyisten vanuit de fossiele sector aanwezig. Ook in Nederland worden we geconfronteerd met een kabinet dat olie op het vuur gooit. Rutte IV houdt kolencentrales langer open, wil naar gas boren in de Waddenzee en weigert de privatisering van het openbaar vervoer terug te draaien.

Tijdens de actieconferentie zondag 15 januari maken we samen de balans op van de beweging en maken we plannen voor 2023. Waar staan we als klimaatbeweging? Wat gaat goed en wat moet beter? Welke acties staan er in 2023? Met welke nieuwe actie en eis kunnen we de krachten bundelen?

Actievoorstellen

Wij vragen organisaties om actievoorstellen voor de eerste helft van 2023 in te dienen. Deze voorstellen moeten gericht zijn op het samenbrengen van activisten rond een gemeenschappelijke campagne of rond een concrete eis en het liefst gesteund door meerdere organisaties. Voorafgaand aan de conferentie zullen we uit de voorstellen een selectie maken om te bespreken tijdens de middag.

Mobilisatie

Wij willen dat de actiebijeenkomst zo groot mogelijk wordt. Zo kun je helpen:

Organisaties. Deel de aankondiging van de actieconferentie in je netwerk!

Deel de aankondiging van de actieconferentie in je netwerk! Activisten. Stuur deze mail door aan andere klimaatactivisten in je netwerk. Vraag hen zich te abonneren op deze nieuwsbrief of op ons Telegram-kanaal

Voorbereidende bijeenkomst

Op donderdagavond 5 januari, van 20.00 tot 21.00 , organiseren we online een voorbereidende bijeenkomst. Hier zullen we het doel en de opzet van de conferentie toelichten, voorstellen tot dan toe presenteren en het programma delen.

Meedoen kan via deze link

Toegankelijkheid

We organiseren kinderopvang

BAK is rolstoeltoegankelijk

Gebarentolk aanwezig op aanvraag

English translation provided

Praktisch

Datum: zondag 15 januari

Tijd: 13.00 – 17.00

Locatie: BAK, Utrecht

Pauwstraat 13a (10 minuten lopen vanaf Utrecht CS).

Organisatie

De klimaatactieconferentie is een initiatief van verschillende organisaties die actief zijn in de klimaatbeweging zoals Extinction Rebellion, Fossielvrij NL, Internationale Socialisten, Transnational Institute.

