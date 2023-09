Klimaat zet huwelijk tussen bomen en paddestoelen onder spanning

De opwarming van het klimaat zet een belangrijk bondgenootschap tussen bomen en schimmels onder druk. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de symbiotische relatie verstoord geraakt, en dat kan uiteindelijk de veerkracht van bossen aantasten.

We leren kinderen al op jonge leeftijd dat ze wilde paddenstoelen in het bos maar beter laten staan omdat sommige soorten giftig kunnen zijn. Voor bomen zijn die paddenstoelen en allerlei andere fungi (schimmels) vaak noodzakelijk voor hun overleven. Bomen en schimmels helpen elkaar: als een schimmel zich aan boomwortels hecht, onttrekt die koolstof aan zijn gastheer in de vorm van suikers en voorziet daarna de boom van belangrijke voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor.

