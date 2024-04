Kies voor minder exotisch en help de biodiversiteit in en buiten je tuin!

Het tuinseizoen is weer begonnen en het is niet gemakkelijk om alle kleurrijke verleidingen in het tuincentrum te weerstaan. Maar hoe kun je kiezen voor kleurrijke planten die niet alleen een verrijking zijn voor de biodiversiteit in je eigen tuin, maar ook geen risico vormen voor de natuur elders?

We halen heel veel planten als sierplant naar Nederland die hier niet oorspronkelijk voorkomen. We noemen dat exoten. Veel van onze insecten en andere dieren zijn niet aangepast aan het leven op of van deze planten en daarom zijn deze exoten niet goed voor de biodiversiteit in je tuin. Sommige van deze tuinplanten verwilderen vanuit tuinen en veroorzaken problemen in de natuur, zoals Reuzenberenklauw en Gele bieslelie. Omdat deze planten vaak geen natuurlijke vijanden hebben, kunnen ze ongestoord groeien en inheemse plantensoorten, die wel goed zijn voor de biodiversiteit, verdringen. Om problemen in de toekomst te beperken, moeten we beter opletten welke planten we naar Nederland halen. Als consument kunnen we daarin een grote rol spelen.