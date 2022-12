Kerstklassieker du jour: There is a Santa Claus

Het is bijna traditie dat ik deze opvoer, maar de versie die het dan presenteer heeft een voorgeschiedenis. In een brief aan de New York Sun, 1897, hier uitgewerkt door Tex Ritter. Zoals er elfjes op het grasveld dansen, ook al zie je ze niet, zo is er een kerstman, daar in de buurt Santa Claus geheten.



1954

Laat najaar 1966 is Dave Dennis na bijna drie jaar ’s middags zijn programma te hebben gedaan op Radio London verhuisd naar de vroege avond, waar hij ooit op Radio Atlanta was begonnen. Hij zou spoedig vertrekken (wilde bij zijn geliefde zijn) maar kondigde een plaatje aan van Neil Spence. Hij wist niet dat die man plaatjes maakte.

Neil Spence was hij zelf. Het nummer was geschreven door London/Atlanta-collega Tony Withers (TW, op London Tony Windsor genoemd.

Oh yes Virginia, there is a Santa Claus. Hohoho.

