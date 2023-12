Donald Trump wenst iedereen op de hem zo kenmerkende wijze een gelukkige Kerst. Uiteraard met uitzondering van zijn politieke tegenstanders, die moeten branden in de Hel. Neem ook eens een kijkje op Trump’s website Truth Social. Twitter een nazihol? Trust me, you ain’t seen nothing yet.

Uitgelichte afbeelding: mugshot Trump – Foto: Fulton County Sheriff’s Office