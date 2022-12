Kerstgroet van Geert Wilders

En dan hebben we natuurlijk Geert Wilders ook nog. We waren hem bijna vergeten. Je halve leven in de politiek en dan nog steeds dit soort racistische, misogyne bagger uitkramen:



De opmerking over een verbod op het n-woord verwijst naar een brief van een aantal belangengroepen waarin wordt opgeroepen het n-woord wettelijk te verbieden. Dom en sektarisch, btw. En uiteraard munitie voor extreemrechts.

