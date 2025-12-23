Kerstdis maakt vlees eten meer aanvaardbaar voor kinderen

Belangrijke culturele tradities zoals het kerstfeest maken vlees eten meer acceptabel voor kinderen, blijkt uit Brits onderzoek. Wetenschappers pleiten ervoor om Kerst ook te associëren met meer plantaardige alternatieven.

De kindertijd is een cruciale periode waarin we onze waarden vormgeven, ook wat betreft het eten van dieren. Jonge kinderen zijn vaak meer moreel betrokken bij dierenwelzijn en worstelen vaker met wat het betekent om dieren te eten.

Belangrijke culturele momenten zoals Kerstmis spelen een belangrijke rol om het eten van vlees voor kinderen meer aanvaardbaar maken, legt Alex Carter van de Universiteit van Exeter uit. Traditie gaat dan meer doorwegen dan dierenwelzijn.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Foto: Aitor Garmendia