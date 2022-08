Kentucky: Schijn voort, blauwe maan

Er is een grote keus aan nummers over Kentucky, maar in mijn eindige wijsheid besluit ik tot versies van Blue moon of Kentucky.

Drie essentiële versies, het origineel van Bill Monroe, de rockabilly van Elvis Presley en de honkytonkversie van George Jones hebben we al gehad.

Al Kooper houdt het bij een mengsel van de drie stijlen.



1967

Maar bij Ray Charles wordt het countryjazz, het genre dat hem bij een groot publiek bekend heeft gemaakt, zij het niet met dit nummer.

Blue moon of Kentucky, keep on shining

Shine on the one that’s gone and left me blue

Blue moon of Kentucky keep on shining

Shine on the one that’s gone and left me blue.

Well, it was on one moonlit night

Stars shining bright

Whispered on high, you never said good-bye.

I said Blue moon of Kentucky keep on shining

Shine on the one that’s gone and left me blue.

Blue Moon of Kentucky

Why don’t you keep on shining, shining

Shine on the one that’s gone and left me blue

now keep on shining

Shine on the one that’s gone and left me blue

Well, it was on one moonlit night

Stars shining bright

Whispered on high, you never said good-bye.

Blue moon of Kentucky keep on shining

Ah shine on the one that’s gone and left me blue.

Left me blue,

left me blue,

left me blue.

Ahhh, Yes sir!

Well, It’s all right, keep on shining now…



1965

– Uitgelichte afbeelding: Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=25340362