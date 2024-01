Ben je tussen de 16 en 30 jaar oud en wil je meer weten over de natuur? Doe dan mee met de gratis Kennisspecial ‘Soorten herkennen en beschermen’ en ontdek welke planten- en diersoorten in Nederland voorkomen, waar je ze kan vinden en hoe je ze beschermt. Ook leer je meer over de invloed van bijvoorbeeld stikstof en klimaatverandering op de natuur.

Enig idee wat je ziet als je om je heen kijkt in de natuur? Alleen al in één tuin kunnen ruim 1600 plant- en diersoorten leven. Voor iedereen van 16 tot en met 30 jaar oud organiseren SoortenNL en het Groen Traineeship deze Kennisspecial. Vergroot jouw soortenkennis met online cursusavonden, neem deze kennis mee naar buiten in je eigen buurt en ga twee keer met de hele groep trainees op excursie naar het strand, de zee en naar het moeras. De lessen worden gegeven door professionals van bijvoorbeeld de Zoogdiervereniging of De Vlinderstichting. Je maakt zo direct kennis met veel groene organisaties!

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: Door Guido Gerding – Personal photograph taken by Author, URL: Ex :: Natura – Freies Portal für Umweltbildung (Environmental Education), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=759054