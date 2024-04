Kennis nodig voor behoud en herstel bestuivers

In Nederland komen 360 bijensoorten voor. Ze zijn onmisbaar voor de bestuiving van onze eetbare gewassen en wilde planten. Toch is ruim de helft van deze bijensoorten bedreigd. Wat kun je doen om een bijdrage te leveren aan hun behoud en herstel? Welke kennis is daarvoor nodig? En waar vind je die? Naturalis en Wageningen University hebben alle kennisbronnen, 363 in totaal, op een rijtje gezet.

Bestuivende insecten hebben moeite om te overleven in Nederland. De helft van de 360 soorten wilde bijen in Nederland hebben momenteel een bedreigde status. Recent is ook ontdekt dat zweefvliegen sterk achteruit zijn gegaan. En ook populaties van algemene soorten staan onder druk. Gelukkig zijn steeds meer mensen in Nederland zich bewust van het belang van wilde bestuivers voor mens en natuur en willen ze graag een bijdrage leveren aan hun behoud en herstel.

