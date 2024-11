Kenia kampt met uitbraken van malaria en mazelen

In Kenia hebben extreme weersomstandigheden geleid tot de gelijktijdige uitbraak van malaria en mazelen. In de getroffen regio’s is er ook nog eens een tekort aan gezondheidswerkers.

Delen van de county Baringo in het westen van het land kregen te maken met langdurige droogte, gevolgd door zware regens. Het achtergebleven stilstaand water vormde een ideale broedplaats voor malariamuggen. Sinds augustus al piekt daardoor het aantal malariagevallen en gerelateerde ziekenhuisopnames. Lokale gezondheidsdiensten hebben moeite om de uitbraak het hoofd te bieden, volgens Artsen Zonder Grenzen (AZG). Dat heeft te maken met een tekort aan medisch personeel en, gebrek aan diagnostische tests en behandelingen voor malaria. Bovendien gaat het om een bergachtig en moeilijk toegankelijk gebied.

– Lees verder bij de bron, IPS

– Uitgelichte afbeelding: By FlowerJade – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88760856