Kattenroth wordt wildekattenland

Het areaal natuurgebied van ARK in Zuid-Limburg is uitgebreid met achttien hectare. Op 24 oktober werden de gronden op Kattenroth – nu nog in agrarisch gebruik – aan ARK Rewilding Nederland overgedragen. Wilde katten en andere soorten zullen straks profiteren van het halfopen landschap dat hier zal ontstaan. Ook voor de waterhuishouding is een natuurlijker Kattenroth goed nieuws.

Kattenroth is een ‘bergrug’ met een hoogte van ongeveer tweehonderd meter. De rug loopt van oost naar west en vormt de scheiding tussen de valleien van de Noor en de Voer. De Noor, die in Nederland ontspringt, mondt uiteindelijk uit in de Voer, en de Voer in de Maas. Kattenroth ligt in de Nederlandse gemeente Eijsden-Margraten en grenst aan de zuidzijde aan de Belgische gemeente Voeren (Voerstreek). Het nieuwe ARK-gebied vormt een schakel tussen het Noordal van Natuurmonumenten in Nederland en het landgoed Altenbroek en Schoppemerheide van Natuurpunt in België.