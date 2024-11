Kapitalist van de maand november 2024

Jaja, nu al. De winnaar is: Tjebbe van Oostenbruggen, 45, nu de nieuwe NSC-staatssecretaris van financiën, lees belasting. Hij is multimiljonair en zijn Van O etc holding zit in Nieuw-Loosdrecht. Volgens de KvK dd 28-11-2023 is hij per 24-11-2023 uit functie getreden. Op dat zakenadres zitten nog eens zo’n 10 gelieerde bedrijven – niet ongebruikelijk. Hij heeft ook wat bedrijven in Leusden. In mijn Quote 500 van 2022 komt hij niet voor. Hij is goed voor rond 50 miljoen. Zo kom je er niet, Tjebbe…

Duitslands rijkste man is dit jaar Dieter Schwarz. Vorig jaar was dat de familie Quandt van BMW, die hun rijkdom vooral aan de nazi’s te danken hebben. Schwartz is oprichter en directeur van Lidl, de supermarktketen met 11.000 winkels in 23 landen.

Bij de kringloop in Hilversum stond een zwarte Bentley, recent model, met een Bulgaars nummerbord. Hij was hinderlijk geparkeerd. Een grijze Bentley draaide een rondje rond de AH Koekkoeklaan in Bussum, een week later. Gemiddeld kosten ze 200-240.000 euro nieuw.

De topman van de Shell Nederland, Frans Everts, was compleet met kapsel op tv bij Nieuwsuur, vanwege het winnen van de Greenpeace-zaak over uitstootvermindering. Ik had hem nog niet eerder gezien. Hij verdient naar schatting 4-5 miljoen per jaar, los van eventuele bonussen en aandelen, die hij wel krijgt maar niet meteen mag verkopen. Want dan….

