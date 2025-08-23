Kapitalist van de maand: Britten & Nadella

Sinds dit jaar betalen 13 van de 100 grootste Britse beursgenoteerde bedrijven hun toplieden £ 10 miljoen of meer En hun aantal is dan ook nog met 30% gestegen: van 10 in 2023/24 naar 13 in nu.

Dat heeft het Britse High Pay Centre uitgevonden – mijn favoriete vakantieplek waar ik ook mijn jongste huwelijksreis heen ging, en mijn volgende ook.

Het leuke is, dat hun schaamteloosheid op de Britse index daarmee ook 30% stijgt. Schaamte is – zoals wij allen weten – een volkomen zinloze, zonloze en zenloze bezigheid die tot niets dan schaamte leidt. Het was dan ook in het paradijs Zum strengten verboten! Dus: koop die Lambo! Vreet die kavi! Bezoek die miljonairsfair! Zuip die ‘Goût de diamants’ voor $ 2 miljoen (ik lieg niet, check het maar) per fles!

Ja, dit gaat over ongelijkheid. Laten we het dan maar even over Satya Nadella hebben, Indiaër, hindoe, huidig topman van Microsoft. Was o.m. een paar jaar commissaris van Starbucks.

Goed voor US$ 1,1 miljard. Ontving vorig jaar US$ 80 miljoen. Vroeg toen om een ‘verlaging’ vanwege een wat minder resultaat met AI ofzo. Hij rijdt in een grote Toyota, levert AI en cloud-diensten aan de grote autofabrikanten, die uiteraard allemaal linksom of rechtsom klant zijn en gaat daarom geen eigen robotauto inzetten. Ik geef het maar door.

Waar blijft een vakbondsman als Mertens, die in 1968 zijn ‘200 van Mertens’ publiceerde, de meest invloedrijke Nederlanders en met elkaar verbonden – die we dus extra in de gaten moeten houden. De Volkskrant noemde dat toen een ‘griezelige bundeling van economische macht’. Zo is het. Alleen Mertens dorst hun namen er niet bij te zetten. dat is door de Quote 500 intussen opgelost. Zoals ik al zei: de schaamte voorbij!

We waren toen nog wat naïef. En die bundeling werd alleen maar erger….