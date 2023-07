Kapitalist van de maand augustus: Marjan Rintel

Hoe is het toch in GodsHereKristusNaam mogelijk dat mensen die een bedrijf met algemeen nut leiden, algemeen nut ja, datzelfde algemeen nut al ongeveer een jaar of acht voor hun geboorte HELEMAAL overboord kieperen? Er dus nooit meer aan denken? Het ontkennen, negeren, vergeten, verdraaien, kortom volledig verlinken?

Rustig jongen, rustig. Leg eerst eens effe uit over wie je ’t hebt en wie de kapitalist van de maand augustus dan wel zou moeten zijn – wat een term trouwens. Marjan Rintel van de KLM? Ja hoor ’s jochie, we hebben gewoon gezonde bedrijven nodig, die goed lopen, vooral in de dienstverlening voor ’t publiek in ’t algemeen. Zoals de KLM, de NS, de PTT, de bejaardenzorg en natuurlijk de luchthaven Schiphol.En dat zo’n bedrijf wat rommelt met staatssteun in coronatijd – tsja – wat had jij gedaan?

Ben er vaak geweest, al in de jaren ’50, dat was nog leuk, met propellers en uitsluitend de elite en beschaafd personeel. In de zomer ’58 landde ik daar voor het eerst, in een prachtige Lockheed Constellation. Dat waren die bolle. En vorig jaar kwam ik weer op Schiphol voor een demo. Heb overigens al in geen 20 jaar gevlogen.

Effe tussendoor, sorry, kan ’t niet laten: die drie van hierboven hebben allemaal vage, algemene namen. Niets eigens of specifieks aan, ‘De Nederlandse Spoorwegen’ – ja ’t is simpel een verzamelnaam. ’t Is nou niet echt ‘Arriva’ of ‘Connexxion’ of ‘Transavia’, of ‘Libertel’. Vandaar dat je er effe bij met zeggen ‘DE’, dat wil zeggen Die Éne, weet je wel. Dus niet één van die andere Nederlandse luchtvaartmaatschappijen. Zo. Die zit!

Maar waar waren we? Kapitalist. We bezochten zaterdag Zaltbommel – Home of Dutch Capitalism… Dáár liep Marx immers over de markt om zijn aangetrouwde oom Lion Philips – jazeker, die van het concern – te bezoeken. Die Lion was getrouwd met een Nijmeegs meisje, Sophie Pressburg, een zus van Karls moeder, Henriëtte, jaja: dus ook een Nijmeegs meisje. En Karls volle tante.

Ik had helaas een vrolijke bui en stapte op de markt – vijftig meter tegenover het statige Philips-huis – de Bruna binnen (kon ’t niet laten)… en vroeg of ze ‘Het Kapitaal’ van ene Marx hadden. Van wie? O. Nee. We kunnen ’t wel bestellen… Gelukkig glimlachte wel één klant, vrouw van 45, met wat tatoeages…

Terug naar Rintel! Tsja, dame, wat moeten we nou met jou en je verraderlijke trucs voor toch meer vluchten van je nieuwe basis, Schiphol? Dat gaat echt niet meer. Het hoeft van mij niet in één keer dicht volgende week, maar binnen een jaar wil ik toch wel één dag stilte per week. Zondagsrust! De echte hardcore kapitalisten wilden dat zelfs afschaffen in de 18de-19de eeuw – geloof kost alleen meer geld. Niet dan? Ja t…

Nee dame, zo gaan we dat dus niet doen, snap je? Je beseft kennelijk niet wat je oproept. Nou, dat merk je dan wel. Ik kom graag weer naar Schiphol voor de volgende demo. De politie/marechaussee daar begint het ook aardig te leren, geen journalisten meer gearresteerd… ’t gaat de goeie kant op.

PS: De mooiste film die mijn vriendin en ik hebben gezien en nu onmiddellijk voor ons op 1 staat…. terwijl zij NB veel in de filmwereld zat… is… trom-de-roffel-de-trom: ‘Au revoir les enfants’ van Louis Malle. Echt: alles klopt!

Franse jongenskostschool tijdens de oorlog, waar de hoofdpater een paar Joodse jongens probeert te redden, tevergeefs. Echt gebeurd, trane in me oge… en ook me vriendin. Ga je gang: call me sentimental… En we hadden niet eens zo’n puf om te kijken.

– Uitgelichte afbeelding: Door Nicky Boogaard from Hardinxveld-Giessendam, Netherlands – KLM 787-9 on short final after a long flight, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=69914673