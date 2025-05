Kanye West opnieuw op de nazitoer

Nieuws uit de open inrichting: Kanye West (Ye) heeft onder de weinig aan de verbeelding overlatende titel “Heil Hitler” een nieuwe single op de markt gebracht. En nee: het is niet ironisch bedoeld.

Kanye is al jaren de weg volledig kwijt. Recentelijk verkondigde hij vóór het slapen gaan altijd twee hoofdstukken uit Mein Kampf te lezen: Rockin’ swastikas ‘cause all my niggas Nazis/

Readin’ Mein Kampf, two chapters ‘fore I go to sleep.

Op Kanye’s nieuwe album schijnt ook een song te staan met de titel Gas Chambers. Ook dat is vast niet ironisch bedoeld.

Doodzonde en eigenlijk vooral pathetisch. Ooit een GROOT talent, inmiddels moreel volledig in de goot beland.

