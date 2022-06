Kamermeerderheid voor EU-kandidatuur Oekraïne

Te midden van alle ellende, toch ook even wat goed nieuws. Na de regering is nu ook de meerderheid van de Tweede Kamer voorstander van de EU-kandidatuur van Oekraïne.

VVD en CDA waren tot voor kort – de VVD zelfs tot vorige week – tegen, maar hebben hun verzet laten nu laten varen. Donderdag en vrijdag vindt de Europese top plaats in Brussel. Het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne is daarbij één van de onderwerpen.

Zowel het kabinet als de Kamerfracties van VVD en CDA baseren hun veranderde standpunt geheel op het nieuwe advies van de Europese Commissie. “Lange tijd had de VVD aarzelingen of dit wel het goede moment is”, zei Brekelmans. “We hadden zorgen over corruptie en over de rechtsstaat. We zien deze zorgen terug in het advies van de Commissie.”

Uiteraard zijn PVV en SP nog steeds tegen. Geen verrassing: beide partijen zagen er tijdens het Oekraïnereferendum ook al geen been in te collaboreren met Poetin.

Bron: Trouw

Uitgelichte afbeelding: By Silar – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=115849565