Kamerleden weigeren debuterende nazi een hand te geven

FVD-Kamerlid Ralf Dekker hield gisteren tijdens het debat over de stikstofcrisis zijn maidenspeech in de Tweede Kamer. Laffe streek, natuurlijk, want het is goed gebruik dat een Kamerlid tijdens zijn maidenspeech niet geïnterrumpeerd wordt. Dekker kon dan helaas ook ongestoord zijn liefde voor Poetin en zijn afkeer van ratio en wetenschap belijden.

Na afloop weigerden diverse leden van de Tweede Kamer, waaronder VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans en de voltallige GL-fractie, Dekker te feliciteren. Lientje Plofkip (Triple B) kon zich niet vinden in die actie, maar wij wél. Dekker is een fascist, een Poetinlikker en een genocidale complotgek:

Het blijft natuurlijk symboolpolitiek, maar het is beter dan niets. Bovendien: wie heeft er nou zin regelmatig zijn/haar handen te ontsmetten?

