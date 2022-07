Het is bijna vijftig jaar geleden dat ik hem in de bioscoop gezien heb: de film over de moordpartij in Kafr Kasem (of hoe men het transcriberen moge).

Dat het opzet was zoveel mogelijk “Arabieren” te doden is ook weer geen echt nieuws.

In Ivriet en Arabisch, Engels ondertiteld.

Regie: Borhane Alaouié



1975

– Uitgelichte afbeelding: Door User:Zero0000 – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=220919