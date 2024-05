Kabinet met PVV nu wel érg dichtbij

Nederland krijgt waarschijnlijk een ultrarechts kabinet, met – als we RTL mogen geloven – Ronald Plasterk als premier.

Het formatiekwartet zou er bijna uit zijn, alleen over de financiën moet nog overeenstemming bereikt worden. Uiteraard kan het daar nog op stuk lopen, maar als alles goed slecht gaat kunnen de formerende partijen morgen een concept-akkoord voorleggen aan hun hun Tweede Kamerleden.

Om de kostbare plannen van PVV en BBB, waaronder het afschaffen van het eigen risico, te kunnen bekostigen zou er een flinke lastenverzwaring op tafel liggen. De VVD voelt daar weinig voor, maar het op het laatste moment laten springen van de formatie zou electoraal catastrofaal zijn voor de ‘liberalen’. Mocht de formatie mislukken, dan volgen er nieuwe verkiezingen. Die verkiezingen zouden er weleens toe kunnen leiden dat VVD en NSC gedecimeerd worden.

Onderhandelen met Timmermans is op papier weliswaar een mogelijkheid, maar dat is uitsluitend en alleen op papier. De PvdA zou misschien in uiterste nood nog wel gaan, maar voor de achterban van VVD en NSC is samenwerking met GL taboe. Veel linkse mensen realiseren zich niet hoeveel kwaad bloed de pro-Palestijnse betogingen/acties de afgelopen weken juist onder dié achterban hebben gezet. GL wordt daar sterk mee geassocieerd, ook al heeft de partijtop de Palastudenten keurig op afstand gehouden.

MKB-voorzitter Jacco Vonhof werd eerder ook genoemd als premier, maar die optie schijnt niet meer op tafel te liggen. Jammer, want Vonhof is een min of meer rationeel mens, iets wat we van de ultieme narcist Ronald Plasterk niet kunnen zeggen. Een ultrarechts kabinet met een geflipte narcist als premier: we mogen hopen dat Omtzigt en Yesilgöz dáár in elk geval een stokje voor steken.

