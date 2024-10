Kabinet, dien ons nationale natuurplan in voordat de nieuwe Biodiversiteitstop start!

Beleidmakers, kennisinstellingen, bedrijven en natuur- en milieuorganisaties schreven een natuurplan voor Nederland. Dat was afgesproken door alle landen op de laatste Biodiversiteitstop. Deze week bleek dat het kabinet dat plan niet indient voor de aanstaande VN Biodiversiteitstop. Natuurherstel vraagt nú om daadkracht. Onderzoekers roepen daarom het kabinet op om het plan alsnog in te dienen.

Alle landen van de wereld spraken op de Biodiversiteitstop in Montreal in 2022 af om natuur en biodiversiteit beter te gaan beschermen en herstellen. Regeringen, waaronder die van Nederland, bedrijven en maatschappelijke organisaties beloofden allemaal om nu werkelijk in actie te komen zodat wilde dieren en planten een grotere en betere leefomgeving krijgen, om daarmee de toekomst van de planeet veilig te stellen. Ieder land moest daarvoor nieuwe actieplannen inleveren, de zogenaamde National Biodiversity Strategy and Action Plan (NBSAP, natuurplan kortgezegd). Deadline: vóór de start van de volgende top. Die top start 21 oktober 2024.

