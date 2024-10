Orde van advocaten: asielnoodwet deugt niet

Volgens de orde van advocaten vormen de asielmaatregelen uit het regeerakkord van het kabinet Wilders I Schoof een risico voor de Nederlandse rechtsstaat. De asielnoodwet valt volgens de advocaten juridisch al helemaal niet uit te leggen.

Volgens de advocaten maakt het kabinet misbruik van het staatsnoodrecht. De coalitiepartijen spraken in het hoofdlijnenakkoord af delen van de Vreemdelingenwet buiten werking te zetten. Het parlement wordt bij de invoering van noodrecht tijdelijk buitenspel gezet. Het tijdelijk buiten werking stellen van de wet kan echter alleen als er sprake is van een acute noodsituatie (bijv. een natuurramp, een oorlog of een om zich heen grijpende epidemie). Van zo’n noodsituatie is in de verste verte geen sprake. M.a.w: de onderbuikoprispingen van de PVV-aanhang zijn juridisch onvoldoende aanleiding een noodsituatie uit te roepen.

In de praktijk komt het er volgens de orde op neer dat we te maken hebben met een “overheid die bepaalde mensen [lees:asielzoekers] categorisch effectieve toegang tot het recht en een eerlijke gang naar de rechter wil ontzeggen”.

In de Eerste Kamer is een meerderheid tegen het plan van het kabinet, zo bleek dinsdag. Ook de SGP sprak zich op staatsrechtelijke gronden uit tégen het invoeren van een noodwet.

Het kabinet neemt waarschijnlijk over 14 dagen een besluit over de inzet van het noodrecht. Schoof gaat er van uit dat het kabinet dan kiest voor de buitenwerking stellen van de Vreemdelingenwet.

Uitgelichte afbeelding: Door RTV Connect, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=150039733