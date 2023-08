Juli was de heetste maand ooit gemeten op aarde

Afgelopen maand brak de temperatuur wereldwijd verschillende records, bevestigt het Europese observatieprogramma Copernicus.

In juli 2023 bedroeg de gemiddelde temperatuur op de planeet 16,95 graden Celsius, meteen de warmste maand uit de ERA5-databank die Copernicus gebruikt. Het vorige record van juli 2019 ligt met 16,63 graden aanzienlijk lager. Naar schatting was het zo’n 1,5 graden warmer dan gemiddeld in de periode van 1850-1900.