Journalist Chris Aalberts dient klacht in over gedrag PVV-Kamerlid Harm Beertema.

Journalist Chris Aalberts heeft bij het College voor Onderzoek Integriteit van de Tweede Kamer een klacht ingediend over het gedrag van PVV-Kamerlid Harm Beertema. Volgens aalberets wordt hij er door Beertema ten onrechte van beschuldigd lid te zijn geweest van de’denktank desinformatie’.

Mijn klacht bij het College voor Onderzoek Integriteit van de Tweede Kamer over het gedrag van PVV-Kamerlid Harm Beertema. https://t.co/Mrm0JI8XJd — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) June 22, 2023



De ‘denktank desinformatie’ werd opgericht door het ministerie van VWS, met als doel actief desinformatie op sociale media te bestrijden. Dat was tijdens de coronacrisis hard nodig, al is het natuurlijk maar de vraag of het veel geholpen. In Wappielonië ging men natuurlijk volledig door het lint en notoire wappies als Pieter Omtzigt en Wybren van Haga meenden zelfs kamervragen te moeten stellen.

Hoe je verder ook over zo’n club denkt: Aalberts heeft er nooit deel van uitgemaakt. Dat weet Beertema natuurlijk óók wel, maar – de overigens vrij conservatieve – Aalberts staat in extreemdomrechtse kringen hoog op de haatlijst. Beertema zag de op niks gebaseerde roddel waarschijnlijk als een kans de sociopaten waaruit zijn Twitter-aanhang bestaat op Aalberts af te sturen.

Of de klacht kans van slagen heeft is moeilijk te beoordelen, maar het levert allicht meer op dan een klacht bij het OM, die met 100% zekerheid geseponeerd wordt.

De tekst van Aalbert’s klacht vind je hier.

Uitgelichte afbeelding: By US Navy Mass Communication Specialist 2nd Class Sara Eshleman – https://www.health.mil/News/Articles/2020/05/06/DoD-to-honor-nurses-during-National-Nurses-Week-2020, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=90056140