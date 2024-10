Van BlueSky:

De uitdaging is om 20 albumhoezen te kiezen die je sterk hebben beïnvloed. Een platenhoes per dag, gedurende 20 dagen. Geen uitleg, geen beoordelingen. Alleen covers. Hoes 8: José Afonso – Cantigas de Maio (1971)

Eerst het titelnummer

Eu fui ver a minha amada

Lá p’rós baixos dum jardim

Eu fui ver a minha amada

Lá p’rós baixos dum jardim

Dei-lhe uma rosa encarnada

Para se lembrar de mim

Dei-lhe uma rosa encarnada

Para se lembrar de mim

Eu fui ver o meu benzinho

Lá p’rós lados dum passal

Eu fui ver o meu benzinho

Lá p’rós lados dum passal

Dei-lhe o meu lenço de linho

Que é do mais fino bragal

Dei-lhe o meu lenço de linho

Que é do mais fino bragal

Minha mãe, quando eu morrer

Minha mãe, quando eu morrer

Ai, chore por quem muito amargou

Ai, chore por quem muito amargou

Para então dizer ao mundo

Para então dizer ao mundo

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Eu fui ver uma donzela

Numa barquinha a dormir

Eu fui ver uma donzela

Numa barquinha a dormir

Dei-lhe uma colcha de seda

Para nela se cobrir

Dei-lhe uma colcha de seda

Para nela se cobrir

Eu fui ver uma solteira

Numa salinha a fiar

Eu fui ver uma solteira

Numa salinha a fiar

Dei-lhe uma rosa vermelha

Para de mim se encantar

Dei-lhe uma rosa vermelha

Para de mim se encantar

Minha mãe, quando eu morrer

Minha mãe, quando eu morrer

Ai, chore por quem muito amargou

Ai, chore por quem muito amargou

Para então dizer ao mundo

Para então dizer ao mundo

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Eu fui ver a minha amada

Lá nos campos, eu fui ver

Eu fui ver a minha amada

Lá nos campos, eu fui ver

Dei-lhe uma rosa encarnada

Para de mim se prender

Dei-lhe uma rosa encarnada

Para de mim se prender

Verdes prados, verdes campos

Onde está minha paixão?

Verdes prados, verdes campos

Onde está minha paixão?

As andorinhas não param

Umas voltam, outras não

As andorinhas não param

Umas voltam, outras não

Minha mãe, quando eu morrer

Minha mãe, quando eu morrer

Ai, chore por quem muito amargou

Ai, chore por quem muito amargou

Para então dizer ao mundo

Para então dizer ao mundo

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Ai Deus m’o deu

Ai Deus m’o levou

Maar ja, het Lied van de Revolutie van 25 april 1974 mag toch niet ontbreken. De mare is dat het lied over het Alentijnse stadje gaat waar de burgemeester was afgeschaft: “Iedereen is hier gelijk”. En dat in de fascistische tijd…

Grândola, Vila Morena

Terra da fraternidade

O povo é quem mais ordena

Dentro de ti, ó cidade

Dentro de ti, ó cidade

O povo é quem mais ordena

Terra da fraternidade

Grândola, Vila Morena

Em cada esquina, um amigo

Em cada rosto, igualdade

Grândola, Vila Morena

Terra da fraternidade

Terra da fraternidade

Grândola, Vila Morena

Em cada rosto, igualdade

O povo é quem mais ordena

À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade

Jurei ter por companheira

Grândola, a tua vontade

Grândola, a tua vontade

Jurei ter por companheira

À sombra duma azinheira

Que já não sabia a idade