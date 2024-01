Op de laatste dag van dit jaar komt het bericht van het overlijden van cineast John Pilger. Helaas hoort hij bij degenen die de Russische aanval op Oekraïne aan de EU en de NAVO weten. Gedenken wij de geëngageerde filmer van daarvoor met deze reportage over Cambodja.



Year zero: the silent death of Cambodia

– Uitgelichte afbeelding: By SCU Media Students – John Pilger, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20438921