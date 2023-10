Jim Jordan geeft poging Speaker HvA te worden op

Jim Jordan geeft zijn poging voorzitter (Speaker) van het Huis van Afgevaardigden te worden op. Dat hebben “betrouwbare bronnen” gezegd tegen de Washington Post.

Jordan behoort tot de uiterste rechtervleugel van de Republikeinse partij. Hij is een aanhanger van Trump en was betrokken bij de voorbereiding van diens couppoging op 6 januari 2021.

Jordan verloor woensdag de stemming in het HvA. Om tot Speaker gekozen te worden mocht hij maar 4 Republikeinse stemmen verliezen. Het werden er uiteindelijk 22. Jordan kondigde aan het vandaag nóg een keer te zullen proberen, maar ziet daar dus van af. Waarschijnlijk heeft hij te horen gekregen dat het een kansloze missie betreft.

Volgens het geruchtencircuit zouden de Republikeinen nu overwegen tijdelijk voorzitter McHenry een aantal extra bevoegdheden te geven. Ook enkele Democraten zouden daar wel voor voelen. Zolang er geen Speaker gekozen is, kan het HvA geen wetgeving aannemen (of zelfs maar in stemming brengen).

Uitgelichte afbeelding: By Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America – Jim Jordan, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=139136762