Jiddische klassieker du jour: Dos Kelbl (Donai, Donai)

Dos Kelbl (beter bekend als Donai, Donai) werd in 1940 geschreven door Aaron Zeitlin (tekst) en Sholom Secunda (muziek). Het lied wordt vaak geassocieerd met de Shoah, maar ook zonder die associatie is dit lied over een kalf dat naar de slachtbank gevoerd wordt merkwaardig ontroerend. Dos Kelbl is al eens eerder voorbij gekomen in de versie van Joan Baez, maar hier is ie in het Jiddisch, zoals het hoort. Omdat de versie van Baez bloedmooi is, doen we die ook nog een keer. Engelse tekst onder de video van Joan Baez.



Ligt gebundn mit a shtrik

Hoych in himl fligt a foygl

Fligt un dreyt sich hin un tsrikLacht der wint in korn

Lacht un lacht un lacht

Lacht er op a tog a gantsn

Un a halber nacht

Dona, dona, dona … Oyfn furl ligt dos kelblLigt gebundn mit a shtrikHoych in himl fligt a foyglFligt un dreyt sich hin un tsrikLacht der wint in kornLacht un lacht un lachtLacht er op a tog a gantsnUn a halber nachtDona, dona, dona … Shrayt dos kelbl, sogt der poyer:

Wer she heyst dich sayn a kalb?

Wolst gekent doch sayn a foygl

Wolst gekent doch sayn a shwalb Lacht der wint in korn

Lacht un lacht un lacht

Lacht er op a tog a gantsn

Un a halber nacht

Dona, dona, dona, … Bidne kelber tut men bindn

Un men shlept sey un men shecht

Wer s’hot fligl, fligt aroyftsu

Is bay keynem nisht keyn knecht

Lacht der wint in korn

Lacht un lacht un lacht

Lacht er op a tog a gantsn

Un a halber nacht

Dona, dona, dona …

[Verse 1]

On a wagon bound for market

There’s a calf with a mournful eye

High above him, there’s a swallow

Winging swiftly through the sky

[Chorus]

How the winds are laughing

They laugh with all their might

Laugh and laugh the whole day through

And half the summer’s night

Donna, Donna, Donna, Donna

Donna, Donna, Donna, Don

Donna, Donna, Donna, Donna

Donna, Donna, Donna, Don

[Verse 2]

“Stop complaining!” said the farmer

“Who told you a calf to be?

Why don’t you have wings to fly with

Like the swallow so proud and free?”

[Chorus]

How the winds are laughing

They laugh with all their might

Laugh and laugh the whole day through

And half the summer’s night

Donna, Donna, Donna, Donna

Donna, Donna, Donna, Don

Donna, Donna, Donna, Donna

Donna, Donna, Donna, Don

[Verse 3]

Calves are easily bound and slaughtered

Never knowing the reason why

But whoever treasures freedom

Like the swallow has learned to fly

[Outro]

How the winds are laughing

They laugh with all their might

Laugh and laugh the whole day through

And half the summer’s night

Donna, Donna, Donna, Donna

Donna, Donna, Donna, Don

Donna, Donna, Donna, Donna

Donna, Donna, Donna, Donna

Uitgelichte afbeelding: De Cheiderschool in Amsterdam is de enige school in Nederland waar Jiddisch wordt onderwezen – Door Meshulam – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5752323