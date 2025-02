Jerry Butler R.I.P.

Vandaag twee Groten uit de soul-R&B-wereld te gedenken.

Naast Roberta Flack de donderdag overleden Jerry Butler, man achter een van de mooiste zangstemmen vastgelegd op de zwarte schijf.

Robs keuze:



Giving up on love

Pyts keuze, Curtis Mayfield als tweede stem:



He will break your heart

Mijn eerste keus is niet moeilijk te bedenken. Maar dan, wat komt er na. Bijvoorbeeld deze.



Ordinary Joe

En dan mijn eerste keuze:



Moon river

Hij ruste in vrede.

– Uitgelichte afbeelding: By Mercury Records – Billboard, page 19, 10 October 1970, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=27029667