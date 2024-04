Jean-Marie Aerts: van Raymond van het Groenewoud tot de Urban Dance Squad

Afgelopen weekend overleed Jean-Marie Aerts, gitarist van TC Matic en producer van de Urban Dance Squad. Een doodsoorzaak is voor zover ik weet niet bekend gemaakt, maar volgens zijn echtgenote overleed Aerts “na een lange en moedige strijd” aan de gevolgen van prostaatkanker.

Aerts trad kort na de oprichting van TC Matic toe tot de band, waar hij de oorspronkelijke gitarist Paul Decoutere verving. Hij had toen al naam gemaakt als gitarist van Raymond van het Groenewoud:

We zijn in de Lage Landen vaak geneigd wat denigrerend te doen over rock ’n roll van eigen bodem, maar daar is eigenlijk weinig reden toe. Het eclectische geluid van TC Matic was begin jaren ’80 heel origineel en de band beschikte met Aerts en zanger Arno Hintjens – gezegend met veel charisma en een enorme stage stage presence – over twee ijzersterke songschrijvers. Live was TC Matic een sensatie, één van de beste livebands die ik ooit gezien heb:

Een grote internationale doorbraak bleef helaas (en ten onrechte) uit, en na een teleurstellend verlopen toernee met de (zwaar overschatte) Simple Minds, kapte TC Matic ermee. Arno Hintjens begon een succesvolle solocàrriere en Aerts legde zich toe op produceren, al bleef hij ook als muzikant actief.

Zijn grootste succes als producer scoorde Aerts met Mental Floss For The Globe van de Urban Dance Squad. Mocht je niet weten waaraan Rage Against The Machine haar geluid ontleende:

Een paar jaar geleden werd bij Aerts prostaatkanker geconstateerd. Uiteindelijk bleek die in een te ver gevorderd stadium te zijn om nog succesvol behandeld te worden.

Aanbevolen: eigenlijk alles van TC Matic (T.C. Matic, l’Apache, Choco, ‘Yé Yé) en uiteraard Mental Floss for the Globe.

