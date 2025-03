JD Vance tegen demonstrerende ouderen: “ga werk zoeken!”

Het kan natuurlijk altijd nóg asocialer. Enter JD Vance, vice-president van de VS en inofficiële woordvoerder van techmiljardairs Elon Musk en Peter Thiel. Een aantal ouderen had de euvele moed te protesteren tegen de voorgenomen bezuinigingen op sociale zekerheid. Niet zeuren, zegt Vance. Ga eens werk zoeken!

Seniors came to JD Vance’s event to demand the Trump Administration stop cutting Social Security. JD’s response: “Don’t you all have jobs?” [image or embed] — Social Security Works (@socialsecurityworks.org) 14 maart 2025 om 21:09

Elon Musk heeft aangekondigd fors te zullen snijden in de sociale zekerheid. Volgens de rijkste man van de wereld wordt binnen die sector op grote schaal gefraudeerd. Zo zouden miljoenen Amerikanen die al overleden zijn nog steeds AOW ontvangen. Gelul, natuurlijk. Uit een recent rapport van het ministerie van Sociale Zaken blijkt dat minder dan 1% van de over de periode 2015-2022 verstrekte uitkeringen ten onrechte verleend werd.

