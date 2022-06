Jazzklassieker du jour: Almost Blue

Nadat hem bij een uit de klauw gelopen poging heroïne te kopen letterlijk de tanden uit de mond waren geslagen, moest Chet Baker opnieuw leren trompet te spelen. Baker was eigenlijk door iedereen afgeschreven – zijn heroïneverslaving zat zijn muzikale carrière al jaren danig in de weg – maar tot ieders verbazing lukte het de Amerikaanse trompettist zijn carrière nieuw leven in te blazen. Sommige mensen beweren dat hij nooit weer zijn oude niveau wist te behalen, maar dat hoor je zeker niet af aan deze fantastische cover van Elvis Costello’s Almost Blue.

Helaas lukte het Baker niet afscheid te nemen van de dope. Op 13 mei 1988 werd hij dood gevonden op de Prins Hendrikkade in Amsterdam, nadat hij – vermoedelijk onder invloed – uit het raam van zijn hotel was gevallen. In zijn hotelkamer vond de politie een flinke hoeveelheid heroïne en cocaïne.

Almost blue

Almost doing things we used to do

There’s a girl here and she’s almost you

Almost

All the things that your eyes once promised

I see in hers too

Now your eyes are red from crying

Almost blue

Flirting with this disaster became me

It named me as the fool who only aimed to be

Almost blue

It’s almost touching it will almost do

There’s a part of me that’s always true… always

Not all good things come to an end now, it is only a chosen few

I have seen such an unhappy couple

Almost me

Almost you

Almost blue

Uitgelichte afbeelding: Chet Baker (rechts) samen met Stan Getz – By Geir – This file was derived from: Getz&BakerSandvika1983.jpg, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37456025