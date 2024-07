Jacqueline de Jong, Nederlands situationiste, overleden

Afgelopen zaterdag is Jacqueline de Jong, onbekende maar (tot dan) nog levende situationiste, overleden. Bekendheid kreeg zij eigenlijk pas de afgelopen decennia.

In 1960 werd de Nederlandse sectie door Debord aan haar “toegewezen”. De beeldend kunstenares, tekenares, beeldhouwster, graficus, verbleef evenwel hoofdzakelijk in Parijs. Aldaar gaf zij The Situationist Times uit. De nummers 1 t/m 6, alle verschenen nummers dus, zijn te vinden bij Libcom.

Een aflevering van Kunst is lang, aan haar gewijd:

We moeten het wel erg vaak zeggen dezer dagen: zij ruste in vrede.