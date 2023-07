Jack White opent aanval op celebrities die slijmen met fascist Donald Trump

Jack White (White Stripes) heeft op Instagram fel uitgehaald naar celebrities die lopen te slijmen met Donald Trump. Trump werd afgelopen weekend gesignaleerd bij een UFC-gevecht in Las Vegas, waar hij de hand schudde van complotgek Joe Rogan en de bekende antisemiet Mel Gibson.

We laten het onvertaald, want in het Engels is het veel mooier:

“Anybody who ‘normalizes’ or treats this disgusting fascist, racist, con man, disgusting piece of shit Trump with any level of respect is ALSO disgusting in my book…..That’s you Joe Rogan, you Mel Gibson, you Mark Wahlberg, you Guy Fieri. This is a statement from me, not a discussion/debate. -Jack White III”