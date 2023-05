Jaar tot nu toe zeer warm; voorsprong in natuur wel teruggelopen

Zo’n anderhalve week loopt de natuur momenteel voor op het gemiddelde van 50 jaar geleden. Dat zal veel mensen verbazen omdat de temperatuur in april ‘tegenviel’. De voorsprong in de natuur is ten opzichte van de situatie eind februari wel flink teruggelopen. Door de ‘lagere’ apriltemperatuur kunnen we langer van de bloemenpracht en het frisse lentegroen van de vele boomsoorten genieten.

Hoe warm is het jaar tot nu toe? Deze vraag stelde ik een zaal vol KNNV-ers in Zeeland half april. Achtendertig procent vond het een normaal jaar. Tweeëndertig procent vond het koud, zesentwintig procent vond het warm en maar drie procent vond het zeer warm. Het juiste antwoord: zeer warm. Ook nu met heel april erbij staan we samen met 2011 op de gedeelde negende plaats van warmste januari tot en met april sinds 1901. Ook vanaf 1706 gezien staan we nog steeds op de negende plaats. Met een gemiddelde temperatuur van 8,8 °C lag de gemiddelde temperatuur in april een graad lager dan wat we tegenwoordig normaal vinden. Vijftig jaar geleden vonden we 8,7 °C een normale temperatuur in april.

– Lees verder bij de bron

– Uitgelichte afbeelding: eigen foto van eigen pruimenboom AJvdK