Cultuuroorlog: Italië wil kerststallen op scholen verplichten

Het wordt met de dag absurder: in Italië voert rechts nu campagne om kerststallen wettelijk te beschermen tegen het gevreesde woke. We kid you not.

Volgens Lavinia ­Mennuni, lid van Meloni’s post fascistische Fratelli d’Italia, staat deze heilige Italiaanse traditie onder druk: “Al enkele jaren worden we geconfronteerd met onaanvaardbare en gênante beslissingen van sommige schoolbestuurders om kerststallen op scholen te verbieden of om de diepe betekenis ervan te veranderen, bijvoorbeeld door Kerstmis te herdefiniëren als een halfgaar winterfeest om gelovigen van andere religies niet te beledigen.”

Menunni heeft het parlement nu een wetsvoorstel voorgelegd om kerststallen wettelijk te verankeren. Een schoolbestuur dat geen kerststal wil, kan op een forse boete rekenen. Ook ‘disciplinaire’ maatregelen – lees: ontslag/schorsing – worden door Menunni niet uitgesloten.

Bron: taz

uitgelichte afbeelding: Door Michiel Dumon – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19431773