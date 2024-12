Italiaanse politie arresteert neonazi’s die aanslag beraamden op Meloni

De Italiaanse politie heeft 12 neonazi’s gearresteerd die ervan worden verdacht een aanslag op premier Meloni te hebben gepland. Volgens de politie hoopten ze met de aanslag een burgeroorlog te ontketenen.

De groep die zichzelf de ‘Weerwolf Divisie’ noemt is vooral actief op Telegram. Naast een aanslag op Meloni zou de groep ook aanslagen beraamd hebben op andere hoge regeringsfunctionarissen. De uit de aanslagen resulterende chaos zou moeten leiden tot de instelling van een regime dat ‘de belangen van het Arische ras’ centraal zou stellen.

Leden van de groep zouden van plan zijn geweest om Meloni bij het verlaten van het parlementsgebouw in het hoofd te schieten. In door de politie afgeluisterde conversaties besprak men een trainings- en verkenningsmissie in de omgeving van Rome.

De groep is blijkbaar diep teleurgesteld in de toch allesbehalve liberale Meloni. De Weerwolven betitelden de Italiaanse premier als ‘een concubine van Zion’ en ‘een fasciste totdat ze aan de macht kwam’. Daarna verried ze alles waar ze ooit voor stond.

Volgens de politie was de groep ver gevorderd met de voorbereiding van de aanslag(en).

Uitgelichte afbeelding: By Governo italiano – www.governo.it, for the license see here, CC BY 3.0 it, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=130399752