Israels bezettingsleger doodt vier Palestijnen, onder wie twee broers

Het Israelische leger heeft dinsdag opnieuw vier slachtoffers gemaakt. In het dorps Kafr Ein bij Ramallah werden twee 21- en 22-jarige broers doodgeschoten. Enkele uren eerder werd in Beit Ummar (bij Hebron) de 44-jarige Mufeed Mohammed Ikhlil gedood. Daarbij werden ook 22 andere slachtoffers gemaakt, waarvan negen door kogels. En bij een Israelische nederzetting werd een 45-jarige man uit Beiunia, die volgens Israel een ”ramaanval’ ‘had uitgevoerd, door de politie in zijn auto doodgeschoten.

De twee broers werden gedood tijdens een inval van het Israelische leger die zoals gewoonlijk tot protesten leidde, die door het leger met onder meer scherpe munitie werden beantwoord. Volgens Mahmud Arfai, een lid van de gemeenteraad van Kafr Ein, bevonden Jawad en Thafer zich in de buurt van de confrontaties. Plaatselijke ooggetuigen meldden, volgens de krant Haaretz, dat Jawad in zijn lies werd geschoten en dat zijn broer toeschoot om hem te helpen en vervolgens in zijn borst werd getroffen. Beiden werden naar het Yasser Arafat-ziekenhuis in Ramallah vervoerd waar de dood werd geconstateerd. Volgens de site van International Middle East Media Corporation (IMEC) had Israel ”expanding bullets” (dumdumkogels) gebruikt. Jafar was juist afgestudeerd in Business Administation, zijn broer was vierdejaars student Technologie aan de universiteit van Bir Zeit.

In Beit Ummar waren bij een militaire oefening, volgens het Israelische leger, twee militaire voertuigen onklaar geraakt. Terwijl de soldaten wachtten op hulp braken ongeregeldheden uit. Daarbij werd de 44-jarige Mufeed Mohammed Ikhlil doodgeschoten. Negen anderen raakten gewond door Israelische kogels.van wie één persoon in de borst.

Dinsdagmorgen werd ook een 20-jarige Israelische zwaar gewond dichtbij de nederzetting Kochav Ya’akov (ten noorden van Jeruzalem) toen zij werd aangereden door een auto. Volgens Israel was het een ”ramming” aanval. De bestuurder van de auto, de 45-jarige Ghani Abu Ali uit Beitunia werd gedood. Volgens Wafa werd de auto eerst achtervolgd en werd op de banden geschoten tot hij crashte tegen een metalen afzetting. De politiemensen kwamen vervolgens uit de auto en schoten de bestuurder dood. Sinds het begin van dit jaar heeft het leger nu 154 Palestijnen gedood. En deze onzalige trend zal worden voortgezet zolang de VS en de EU niet ingrijpen (en christendemocraten blijven aandringen op ”verzoeningsprojecten” tussen onderdrukkers en moordenaars en hun slachtoffers).