Israelische undercover-eenheid schiet midden in Jenin vier man dood

Èen undercover-eenheid van het Israelische leger heeft donderdagmiddag midden in Jenin een actie uitgevoerd om één speciaal iemand te doden. Het resultaat was uiteindelijk vier doden en 20 gewonden. Van de gewonden zijn er vier er slecht aan toe, zo meldt het Palestijnse ministerie van Gezondheid.

Wissam Bakr, de directeur van het ziekenhuis in Jenin vertelde dat gedood werden: Nidal Khazem (28), Youssef Shreim (29), Omar Awadim (16 jaar), en Luay al-Zughayr (37 jaar). Volgens het Israelische radiostation Reshet Kan was Nidal Khazem het eigenlijk doelwit van de actie. Hij is een familielid van Raed Khazem die een jaar geleden een actie uitvoerde op de Dizengoff-straat in Tel Aviv waarbij drie Israeli’s gedood werden. Een eenheid in burgerkleren drong de Abu Bakr-straat in Jenin binnen. Op video’s is te zien hoe zij daar van korte afstand op mensen schoten. Drie mannen waren direct dood. Het leger nam het vervolgens over. Luay al-Zughayr viel in een later stadium, evenals de gewonden.

Met deze actie is het aantal doden als gevolg van Israelische acties in 2023 gestegen tot 88. Van hen waren er 16 jonger dan 18 jaar.