Israelische politieman maakt zich schuldig aan executie

Een lid van de Israelische grenspolitie heeft vrijdagavond vroeg in Huwara (even ten zuiden van Nablus ) een openbare executie uitgevoerd op een jonge Palestijn. Op een YouTube video is te zien dat de jongen vecht met de grenspolitieman. Deze grijpt vervolgens naar zijn pistool en schiet van korte afstand vier keer op de jongen die neervalt, nog een paar keer beweegt en dan blijft liggen. De hulpverleners van de Rode Halve Maan werden daarna een kwartier op een afstand gehouden.

De jonge man, die uiteraard dood was, is de 22-jarige Hamdi Mufleh. Hij was afkomstig uit het naburige dorp Osrin. Volgens beweringen van de grenspolitie zou hij de grenspolitieman hebben aangevallen met een mes. De politieman zou volgens de woordvoerder licht gewond zijn.

Daarvan is niets te zien op de video, die wijd en zijd werd verspreid op Twitter. Ook van een mes is geen spoor te bekennen. Het is dus weer een duidelijke leugen. Maar zelfs als het waar zou zijn, dan blijft altijd nog de vraag: rechtvaardigt een aanval met een mes een executie met vier kogels? Kan zo’n jongen niet gewoon worden gearresteerd, zonodig met hulp van één van de collega’s van de grenspolitieman die er ook bij was betrokken? Moet hij meteen dood?

