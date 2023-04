Israelische politie schiet een Bedoeïen dood bij de Aqsa-moskee

De Israelische politie heeft vrijdag omstreeks middernacht een Bedoeïen uit de Negev doodgeschoten bij de Aqsa-moskee. Het was 26-jarige Mohammed Khaled al-Osaibi uit de plaats Houra. Volgens de politie probeerde Osaibi het wapen van een politieman te grijpen. Hij werd vervolgens met tien schoten gedood. Volgens ooggetuigen was het verhaal onzin. Er brak een relletje uit toen de politie een vrouw wilde verwijderen en Osaibi kwam haar te hulp, waarop hij zonder meer werd doodgeschoten.

Ayman Odeh. een lid van de Knesset, sprak het verhaal van de politie tegen. Hij verklaarde dat Osaibi, die in Roemenië medicijnen had gestudeerd en onlangs met goed gevolg een examen aflegde waarmee hij in Israel mocht praktizeren, door de politie was ”geëxecuteerd” ondanks het feit dat hij ongewapend was. ”Iedereen moet begrijpen dat de bezetting de voortdurende misdaad is en dat onze problemen niet zullen eindigen voordat daar een einde aan wordt gemaakt,” aldus Odeh.

De plaats Houra kondigde een staking aan van twee dagen, de stad Rahat in de Negev kondigde een staking af voor zondag. Het Hoge Arabische Volgcomité riep een zitting bijeen voor zaterdagmiddag en ook de Verenigde Arabische Lijst, de partij die deelnam aan de vorige regering, sprak een veroordeling uit.

– Uitgelichte afbeelding mede ontleend aan Abu’s blog