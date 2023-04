Israelische politie herhaalt inval in al-Aqsa, Veiligheidsraad komt bijeen

De Israelische politie is donderdagnacht voor een tweede keer de Aqsa-moskee binnengevallen en heeft daar tijdens het nachtelijke Taraweeh-gebed de gelovigen verwijderd. Dat ging opnieuw gepaard met het slaan met gummiknuppels en het afschieten van flitsgranaten en traangas. Ook het afschieten van raketten uit Gaza herhaalde zich. Er werden er zes gelanceerd waarvan er twee in zee ploften en de rest in de lucht explodeerde. Na de politierazzia werden er nog eens 16 afgeschoten door Hamas en de Islamitische Jihad. Een daarvan raakte een fabriek in de industriële zone bij Sderot, de rest werd uit de lucht geschoten door het Iron Dome-systeem of viel neer in open terrein. Israel bombardeerde naderhand enkele doelen in de Gaza-strook.

Abu Obaida, de woordvoerder van de militaire vleugel van Hamas, verklaarde dat het geduld van het verzet in Gaza op was en dat ”de gelovigen in al-Aqsa niet aan hun lot zouden worden overgelaten”. Saleh al-Arouri, de nummer twee van Hamas, noemde de aanvallen ”een smerige misdaad” en riep al zijn mensen op ”met kracht en alle middelen” er op te reageren. De VN-Veiligheidsraad komt later vandaag in een besloten zitting bijeen om zich te beraden op de situatie. Dat gebeurt na verzoeken van Palestina en Jordanië die werden gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten en China.

