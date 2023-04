Israelische politie doet nachtelijke inval in al-Aqsa en pakt 400 mensen op

Israelische politie-eenheden zijn vannacht al-Aqsa-moskee in Jeruzalem binnengevallen om een einde te maken aan een samenzijn van honderden moslim-gelovigen die daar de nacht wilde doorbrengen, De gelovigen deden dat naar aanleiding van een oproep van de islamitische Waqf, het bestuur van de moskee, teneinde te verhinderen dat Joden vandaag, bij het begin van het Joodse paasfeest Pesah, zich toegang zouden verschaffen tot de moskee om er ritueel een bokje te slachten. In Joodse kringen was daartoe een oproep gedaan, Joden hebben toegang tot het terrein, zelfs nu tijdens de maand Ramadan, maar rituelen zijn verboden. Desondanks nam de politie ook woensdag weer een bokje in beslag.

De politie zegt dat zij vannacht eerst bij de ingang de mensen opriep om weg te gaan en toen dat niet gebeurde later de Qibli-moskee bestornde. Daarbij werden grote aantallen flitsgranaten afgeschoten, evenals rubberkogels (of mogelijk kogels met een rubberen punt). Het resultaat was hoe dan ook dat tenminste zeven mensen gewond raakten. Volgens de politie hadden de moslims de boel gebarricadeerd en werd er ook met vuurwerk geschoten. Op twitter deden filmpjes de ronde waarop te zien is dat politiemensen met wapenstokken inhakken op de mensen in de moskee, of beelden van de vele explosies, waarbij door de ramen werd geschoten nadat de politie het glas had gebroken. Verder was er ook een filmje waarop tientallen naast elkaar liggende, geboeide mensen te zien zijn. Volgens de krant The Times of Israel werden 350 mensen gearresteerd, volgens het Palestijnse persbureau Wafa ging het om 400 mensen. De kliniek van de moskee werd grondig vernield.

De politie-inval werd door de Waqf en de Palestijnse Autoriteit veroordeeld als in strijd met de afspraken over de ”status quo”, waarbij de moslims het laatste woord hebben over de moskee en over wie er zich in mag bevinden. Veroordelingen waren er ook van Saudi-Arabië, Egypte en Jordanië. De laatste twee landen namen onlangs deel aan een conferentie met Israel en de Palestijnse Autoriteit waarop afspraken waren gemaakt over het verminderen van de spanningen in bezet gebied.

De gebeurtenissen bij al-Aqsa lokten het afschieten uit van negen raketten vanauit Gaza. Volgens media berichten was de Islamitische Jiahd daarvoor verantwoordelijk. Eén raket trof een fabriek in een gemeenschap dichtbij de Gaza-strook. Israel hield echter Hamas verantwoordelijk en voerde aanvallen uit op wat een wapenfabiek en een wapenopslagplaats van Hamas heetten te zijn, Daarna volgde een tweede salvo van nog eens zeven raketten die werden afgevuurd op Israel maar geen doelen trofffen.

Eerder in de nacht van woensdag werd een Israelische soldaat door schoten gewond tijdens een clash met bewoners in de plaats Beit Ummar ten noorden van Hebron. Hij werd opgenomen in het Shaare Tzedek ziekenhuis. Een dag eerder werden twee soldaten gewond, van wie één ernstig, tijdens een aanval met een mes bij een vliegbasis Tzrifin ten zuidoosten van Tel Aviv. De dader was een 20-jarige jongen uit Hebron. Hij werd gearresteerd. Verder werd in Silwan dinsdagavond een 15-jarige jongen neergeschoten die stenen en molotov-cocktails gooide naar een politie-auto die waakte over de veiligheid van Joodse bewoners in dit Palestijnse stadsgedeelte. Zijn conditie zou stabiel zijn.

