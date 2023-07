Israelische militairen schieten omstander dood

Israelische militairen hebben woensdag opnieuw een Palestijn gedood. Dat gebeurde bij bestorming van het vluchtelingenkamp Al-Ain bij Nablus met de bedoeling om twee Palestijnen te arresteren. Volgens een ooggetuige zaten de twee mannen met een derde in een café en gingen ze er vandoor toen ze een jeep zagen stoppen, De militairen gingen hen achterna in de steegjes van het kamp en schoten daarbij een omstander in de borst die er niets mee te maken had, volgens de Israelische krant Haaretz. Het was de 23-jarige Mohammed Abdul-Hakim Nada. Hij werd naar een ziekenhuis gebracht maar daar overleed hij. Hij was sinds 25 oktober van het vorige jaar de ”caretaker” van kapsalon Agha in het kamp, nadat de Israeli’s de eigenaar, Hamdi Sharaf, hadden doodgeschoten toen die met een vriend konafa (een lekkernij) zat te eten.

Israel heeft deze week sinds vrijdag nu zes mensen doodgeschoten. Op vrijdag Mohammed al-Bayyed in Umm Safa, op zaterdag Fawzi Makhalfa in Sebastia in een rijdende auto (hij zou volgens de militairen een ”ram-aanval” hebben willen uitvoeren, maat dat was volgens ooggetuigen onzin). Op dinsdag schoten zij drie man dood bij een militaire post op de berg Gerizim in Nablus, namelijk Saad al-Kharraz, Montasser Salameh en Noureddin al-Ardah. En dus vandaag Mohammed Nada. Gaat lekker daar. Er was toch een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag? Er zijn nu 208 slachtoffers van Israelisch geweld in 2023. Maar misschien vindt de openbare aanklager dat nog niet genoeg?