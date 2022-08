Israelische militairen schieten man dood die uit de moskee kwam

Israelische militairen hebben vrijdag in Tulkarem een man doodgeschoten die zojuist van het ochtendgebed in de moskee kwam en op weg was naar huis. Hij had zijn gebedskleding nog aan. ”Salah Tawfiq Sawafta stierf door ernstige verwondingen aan zijn hoofd die hij hij deze morgen opliep door kogels van de bezetting,” zo luidde een bekendmaking van het Palestijnse miniserie van Gezondheid.

Het leger maakte geen melding van Palestijnse slachtoffers, maar gaf toe dat het het vuur had geopend op verdachte personen die hen bekogelden met ”vuurbommen”. (Waarschijnlijk vuurwerk).

De burgemeester van Tulkarem,Hossam Daraghme, zei dat Sawafta uit de moskee kwam en in zijn gebedskleding op weg was naar huis. Hij voegde eraan toe dat Sawafta ongewapend was toen hij werd getroffen. ”Hij had geen steen of iets anders in zijn hand.”

De Islamitische Jihad meldde dat tijdens de militaire actie één van zijn leden werd gearresteerd, de 32-jarige Ma’moun Na’ím Bani Odeh.

– Uitgelichte afbeelding ontleend aan Abu’s Blog