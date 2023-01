Israelische militairen halen man en zoon uit auto en schieten hen neer

Israelische soldaten hebben zondag nabij Silwad (ten oosten van Ramallah op de Westelijke Jordaanoever) een nieuw slachtoffer gemaakt. Het was Ahmad Hassan Abdel-Jalil Kahla (45) uit Silwan. Hij werd neergeschoten, evenals zijn zoon, en naar het Palestijnse Medische Centrum in Ramallah gebracht. Daar overleed hij. De zoon werd gearresteerd.

Het leger meldde dat Ahmed Kahla op een legerpost was komen toelopen met een mes en toen werd neergeschoten. Dat was echter een overduidelijke leugen, aangezien hij per auto was gekomen. Ooggetuigen zagen hoe hij en zijn zoon met geweld uit de auto werden gehaald. Vervolgens ontstond er een woordenwisseling die ermee eindigde dat beiden van korte afstand werden neergeschoten. Ahmed Kahla liep onder meer een schot op in zijn nek dat hem fataal werd. Het letsel van zijn zoon is onbekend.

Het aantal slachtoffers dat het Israelische leger in 2013 heeft gemaakt bedraagt intussen 13 man (in 15 dagen). Drie van hen waren pubers.

Ook verschenen op Abu’s blog

Uitgelichte afbeelding: By Mr. Kate – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19991121