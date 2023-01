Israelische militairen doodden vandaag een 14-jarige

Israelische troepen hebben maandagmorgen opnieuw een slachtoffer gemaakt, het 14e in 16 dagen. Ditmaal was het de 14-jarige Omar Khaled Khmour. Hij werd in de ochtend met een schot in het hoofd opgenomen in een ziekenhuis in Bethlehem, maar artsen verklaarden toen al dat zijn situatie nagenoeg hopeloos was.

Hij raakte gewond bij een Israelische inval in het Deheishe-kamp bij Bethlehem. De gang van zaken was volledig routine. Grote aantallen militairen omringden een huis om iemand te arresteren en werden met stenen bekogeld. De soldaten schoten terug met scherp en met traangas en daarbij werd de 14-jarige Omar dodelijk getroffen.

Overigens werd er ook iemand opgepakt: de Italiaanse activiste Stefania Constantini. Op een video is te zien dat ze over de schouder wordt genomen en wordt weggedragen.

Omar was de vierde puber die in de eerste maand van 2013 werd gedood.

Uitgelichte afbeelding: By Mr. Kate – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19991121

